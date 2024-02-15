Эксперты сообщили о резком росте объема слитых из банков персональных данных

В 2023 году из российских финансовых организаций утекло 170,3 млн записей персональных данных клиентов, пишет РБК со ссылкой на исследование экспертно-аналитического центра компании InfoWatch. По сравнению с 2022 годом показатель увеличился более чем в три раза, а по сравнению с 2021-м - почти в 57 раз.

Увеличение объема слитых из банков данных, по оценке экспертов, связано с ростом числа политически мотивированных хакерских атак.

«Существенный рост количества инцидентов связан с активизацией организованных групп хакеров, прежде всего — политически мотивированных хактивистов [...] Их главными задачами стали подрыв устойчивости, психологическое давление на финансовые организации и запугивание клиентов», — отмечают авторы исследования.

В мире в результате утечек были скомпрометированы 4,324 млрд записей персональных данных клиентов, пишут эксперты. «Фактически утекла информация более половины населения Земли. Однако, скорее всего, реальное количество пострадавших от утечек людей все-таки меньше, поскольку некоторые вкладчики банков, клиенты страховых компаний и держатели криптокошельков могли стать жертвами инцидентов неоднократно», — сказано в отчете.

Лидирует в мире по объему слитых данных США, на них пришлось 44,3% всех утечек в 2023 году. Россия находится на втором месте - там произошло 6,1% от общего числа инцидентов.