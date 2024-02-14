Тюменский стенд «Молодежка по любви» на ВДНХ посетили более восьми тысяч человек

В День молодежной политики на выставке «Россия» в Москве прошел «Форум национальных достижений: молодежная политика». Стенд Тюменской области, где регион представил экспозицию «Молодежка по любви», посетили более 8 тысяч человек, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области

Гости стенда создали арт-объект с географическим контуром России и завязали на мольберте узлы в технике плетения тюменского ковра, узнали о проектах и достижениях Тюменской области в сфере молодежной политики, приняли участие в активностях от молодежных сообществ.

В копилке успехов региональной молодежной политики много достижений: 1 место в рейтинге вовлеченности молодежи в проекты президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей»; 2 место по количеству зарегистрированных волонтеров на платформе «ДОБРО.РФ»; за последние семь лет в регионе появились шесть новых общественных пространств; в номинации «Эксперимент» Национальной театральной премии «Золотая маска» отмечен спектакль молодежного театрального центра «Космос» – «Аэлита. Инвентаризация».

В этот день на стенде региона встретились молодежные команды-соседи. Представители арт-резиденций «Тавриды» Тюменской области, Югры и Ямала договорились о сотрудничестве. Арт-резиденции «Ядро» из Нижневартовска и «Полярис» из Салехарда посетят площадку грантового конкурса «Паблик-арт выходные», там они смогут подать свои идеи на конкурс.