Глава Тюменской области встретился с генконсулом Республики Казахстан

Казахстан – основной внешнеторговый партнер Тюменской области среди стран СНГ. Одним из приоритетов для регионального правительства является развитие и укрепление отношений с Республикой. Об этом заявил губернатор Александр Моор на рабочей встрече с Генеральным консулом Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарасом Мамутбековым.

За девять месяцев 2023 года товарооборот с Казахстаном увеличился почти в полтора раза, и, по мнению главы региона, есть возможности для дальнейшего роста.

«Между Тюменской областью и акиматами Казахстана заключено шесть соглашений о сотрудничестве. Организуются взаимные визиты для развития партнерских отношений, в том числе, деловых контактов с предприятиями Казахстана. В прошлом году с инициативой о подписании соглашения о сотрудничестве выступил акимат Акмолинской области. Мы поддержали это предложение», – сказал губернатор.

Александр Моор и Жарас Мамутбеков обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в таких сферах, как развитие приграничного сотрудничества, здравоохранение, образование, культура, спорт и туризм.

Генеральный консул отметил: «Всем известно, что Россия является основным стратегическим партнером и союзником Республики Казахстан. Механизмы двустороннего сотрудничества действуют практически во всех сферах».