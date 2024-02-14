В ХМАО прокуратура начала проверку из-за земельного участка с трубопроводом

В Нефтеюганске прокуратура начала проверку из-за проданного многодетной семье земельного участка с трубопроводом. Проверка началась после того, как глава семьи записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Мужчина рассказал, что приобрел участок в ходе аукциона, который проводила администрация города, и в документах не было информации о наличии каких-либо инженерных коммуникаций, пишет Ura.ru.

«Во время выполнения инженерных работ были обнаружены различные трубопроводы. Я столкнулся с проблемой, которая, как считаю, возникла по вине администрации города, а также Росреестра», — рассказал югорчанин в видеообращении к президенту РФ.

По словам мужчины, он обращался с проблемой к заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву, после чего в адрес мэрии было вынесено представление об устранении нарушения закона. Однако трубопровод до сих не убрали. Вернуть участок мэрии мужчина не может, а осуществлять какие-либо работы на земле из-за наличия трубопровода нельзя.

«Администрация обратилась в суд и получила право собственности на трубопровод. Затем я получил градостроительный план, в котором администрация запрещает какую-либо хозяйственную деятельность на принадлежащем мне участке», — добавил югорчанин.

В Нефтеюганской межрайонной прокуратуре проверят изложенную в видеообращении информацию. «В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, а также деятельности органов местного самоуправления в данной сфере, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отчитались в пресс-службе прокуратуры ХМАО.