Владимир Путин предложил принять решение по амнистии осужденных женщин с детьми

Президент РФ Владимир Путин предложил амнистировать женщин с детьми и беременных. Этот вопрос обсудили на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло в формате видеоконференции, сообщили в РБК.

В частности, член СПЧ Ева Меркачева попросила президента помиловать женщин с несовершеннолетними детьми, которых осудили за ненасильственные преступления.

«Что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, убедительные. Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — подчеркнул Путин.

Президент также назвал большие наказания за ненасильственные преступления «спорными». Он предложил проработать этот вопрос в рамках улучшения законодательства.