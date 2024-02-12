Каждый второй россиянин хотел бы работать в небольшой компании

Почти половина россиян хотели бы работать в небольшой компании, следует из результатов опроса сервиса hh.ru. Аналитики опросили 1500 работников и соискателей по всей России и выяснили, сколько людей предпочитает работать в небольших компаниях и какие преимущества и риски они видят при устройстве на работу в малом бизнесе, пишут «Ведомости».

Согласно результатам опроса, для большинства россиян (72%) важен размер компании – этот критерий они оценили на 3,7 балла из 5 возможных. При этом 43% респондентов при прочих равных условиях готовы выбрать небольшую компанию со штатом до 100 сотрудников. Этот фактор особенно важен для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (50% от числа тех, кто выбирает малые компании) и для людей старшего возраста (49%).

Издание отмечает, что аналогичные результаты ранее получила стаффинговая группа Ancor, которая в 2023 году провела исследование «Талантист». Опрос 20 тысяч россиян показал, что у 33% из них в приоритете небольшие организации со штатом до 100 человек, у 21% – структуры со штатом от 101 до 1000 человек и только у 9% – большие компании с численностью персонала от 1001 до 5000 человек.