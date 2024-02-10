В институте РАН оценили число совершенных мигрантами преступлений в России

В 2022 году мигранты и лица без гражданства совершили около 2% преступлений в России. Об этом в интервью РБК рассказала директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова со ссылкой на составленный институтом обзор для Следственного комитета.

Всего иностранцы совершили в 2022 году в России 40 150 преступлений. За период с января по ноябрь 2023 года - 36 600 преступлений. Как следует из данных Министерства внутренних дел, количество преступлений сократилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Марина Храмова отметила, что подавляющее число преступлений (85%) совершают мужчины-мигранты. Она также подчеркнула, что нарушения закона направлены в основном «против таких же мигрантов» — доля преступлений, которые мигранты совершили против граждан России, незначительна.

«То есть преступления не выходят за пределы мигрантских сообществ и чаще всего носят бытовой характер, где-то на религиозной почве или, например, просто драка на рынке», — рассказала эксперт.

«В обывательском представлении мигрант зачастую — это такой полуграмотный узбек или таджик, который не обладает никакими профессиональными компетенциями, хулиганит, не говорит по-русски. На самом деле все-таки таких мигрантов небольшая доля, но именно они все время попадают в поле зрения и наших компетентных органов, и населения», — добавила Марина Храмова.