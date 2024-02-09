За безопасностью на тюменских дорогах следят беспилотники

На региональных трассах Тюменской области безопасность автомобильного движения будут контролировать беспилотники. Летательные аппараты станут фиксировать выезд на полосу встречного движения в местах, где это строго запрещено, рассказали в главном управлении строительства региона.

На региональных автомобильных дорогах Тюмень – Боровский – Богандинский, Ялуторовск – Ярково, Тюмень – Нижняя Тавда установлены информационные щиты, сообщающие водителям о том, что данный участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом.

Уже в прошлом году наряды ДПС УГИБДД по Тюменской области начали использовать дроны на участках федеральных трасс, теперь этот опыт распространится на региональную дорожную сеть.

Также за безопасностью на дорогах Тюменской области следят мобильные комплексы фотовидеофиксации. С октября 2023 г. специализированные машины работали в тестовом режиме, а с 1 января 5 автомобилей вышли на полноценное несение службы. Главная задача комплексов – профилактика правонарушений.

Пока мобильные комплексы курсируют по дорогам Тюменской агломерации, но в перспективе появятся в Тобольске, Увате и Ишиме.

С начала года зелёные автомобили зафиксировали более 800 нарушений. Сейчас в первую очередь фиксируются нарушения скоростного режима. По согласованию с ГИБДД функционал комплексов будет расширен – скоро камеры на мобильных комплексах начнут фиксировать непристёгнутые ремни безопасности, езду с выключенными фарами и разговоры по мобильному телефону.