В сельскую тюменскую больницу приобретен портативный аппарат ИВЛ

Портативный аппарат искусственной вентиляции легких появился в тюменской Областной больнице №24. Новое оборудование в больницу села Ярково было приобретено в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Портативный аппарат ИВЛ будет использоваться для работы в операционном блоке и помогать при транспортировке пациента после операции в палату пробуждения, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Также такое оборудование необходимо во время перевода пациентов из других отделений в палату интенсивной терапии.

Современный аппарат позволяет одновременно выводить весь процесс искусственной вентиляции легких на большой цветной дисплей. Оптимальное прочтение информации обеспечивается благодаря широким возможностям регулировки яркости экрана и наличию специального «ночного» режима.

Старшая медицинская сестра-анестезист Оксана Ерофеевская рассказала о преимуществах нового оборудования: «Конечно, мы очень рады приобретению такого оборудования! Самой главной ценностью нового аппарата ИВЛ является его портативность. Ведь своевременное подключение пациента к искусственной вентиляции легких по показаниям – процесс важный и, зачастую, ограниченный во времени. Но сейчас благодаря новому аппарату это не будет вызывать трудности».