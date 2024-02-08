День зимних видов спорта состоится в селе Юргинское

В Тюменской области главной площадкой для проведения Дня зимних видов спорта станет село Юргинское, сообщают в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В России праздник проводится ежегодно с 2015 года и в этом году посвящен десятой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Тюменская область принимает активное участие в организации и проведении мероприятий Дня зимних видов спорта.

Торжественное открытие спортивного праздника состоится 10 февраля в 12.00 на центральной площади села. У всех гостей будет возможность позаниматься спортом на свежем воздухе. В этот день пройдут соревнования по стрельбе, силовой гимнастике, лыжным гонкам, турниры по футболу на снегу, хоккею, веселые старты, военизированная спортивная игра «Зарница», комбинированная эстафета.

По словам организаторов, каждый сможет проверить свои силы в мастер-классах по различным видам спорта, которые дадут известные тренеры и именитые спортсмены.

«Мы специально пригласили для участия в празднике именитых спортсменов по видам спорта, которые культивируются в Юргинском районе, таким как волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика и другие. Это поможет юным юргинцам познакомиться с легендарными спортсменами, вдохновиться их примером и повысить или получить навыки в том или ином виде спорта», – прокомментировала ответственный секретарь Олимпийского Совета Надежда Овчинникова.