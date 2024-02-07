Госдума России рассказала о последствиях высадки детей и инвалидов первой группы из общественного транспорта

Госдума одобрила законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет и инвалидов первой группы. Он действует в том случае, если эти категории граждан не оплатили проезд и едут без сопровождения, объявили в соцсетях законодательного органа.
«Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несет прямую угрозу их жизни. Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами. Штрафы будут грозить если с пассажиром ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность уже по УК РФ», — указал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Для водителей предусмотрен штраф до 5 000 рублей, для должностных лиц – до 30 000 рублей.
Ранее в Югре уже действовал запрет о высадке детей-безбилетников младше 16 лет из автобуса в следующих случаях:
- При температуре окружающего воздуха ниже –25°С, а также при опасных метеорологических явлениях;
- Вне установленных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
- Вне границ населенных пунктов;
- В период с 22.00 до 06.00 часов местного времени.