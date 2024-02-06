В деревне Падерина и поселке Московский построят дороги

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о выделении более 512 млн рублей на прокладку дорог на площадках для индивидуального жилищного строительства в Тюменском районе в 2024 и 2025 годах.

На средства, выделенные из областного бюджета в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства», будут построены дороги с твердым покрытием в деревне Падерина и поселке Московский.

В д. Падерина расположены 1 969 земельных участков, предоставленных многодетным семьям из Тюменского района и Тюмени. 206 жилых домов введены в эксплуатацию. 1 031 земельный участок уже обеспечен дорогами и съездами с щебеночным покрытием. Планируется построить такие же дороги и съезды еще к 781 земельному участку и заасфальтировать дороги к 152 земельным участкам.

317 земельных участков расположены в п. Московский, из них 302 предоставлены многодетным семьям из Тюмени. 127 жилых домов введены в эксплуатацию. В 2017-2018 годы за счет областного бюджета были полностью выполнены работы по строительству дорог с щебеночным покрытием. Теперь в планах на всей площадке в п. Московский заасфальтировать дороги и обустроить тротуары.

Таким образом, на площадках индивидуального жилищного строительства в Тюменском районе дорогами с твердым покрытием будут обеспечены более 2 000 участков.