Рост промпроизводства Тюменской области в 2023 году превысил девять процентов

В Тюменской области рост промышленного производства за 2023 год составил 9,3% к уровню прошлого года. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, ссылаясь на предварительные данные Росстата.

«Это результат системной работы и правильно расставленных приоритетов в экономике, – отметил глава региона. – Наша ставка на внутренних инвесторов оправдалась, поэтому мы не сократим господдержку бизнеса, продолжим развивать нефтегазовый кластер».

Обрабатывающая промышленность внесла основной вклад в положительную динамику промышленного производства – ее рост составил 13,8% к уровню 2022 года. В этом секторе отмечены высокие темпы роста в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий – в 1,5 раза и в производстве стройматериалов – в 1,3 раза.

На 26,7% увеличилось производство прочих готовых изделий, на 26,6% – прочих транспортных средств и оборудования, на 18,6% – кокса и нефтепродуктов, на 15,4% – пищевых продуктов, на 14,1% – лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, на 13,4% – химических веществ и химических продуктов.

«Экономика Тюменской области растет. Предприятия увеличивают выпуск продукции, стабильно отчисляют налоги и выплачивают заработную плату, а значит, у региона есть возможность развивать социальную сферу, строить детские сады, школы, дороги, делать жизнь земляков комфортнее и удобнее», – подчеркнул губернатор.