ФАП в Голышманово готов на 80 процентов

В селе Голышманово Тюменской области идет строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Запуск новых ФАПов реализуется в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» и позволяет обеспечить доступность первичной медицинской помощи в отдалённых сёлах.

В модульной конструкции площадью 89 кв.м. предусмотрено всё необходимое для оказания медицинской помощи населению. Здесь ее будут получать 306 человек, в том числе 72 ребенка. В настоящее время на 80% проведены работы по установке здания ФАПа и полностью завершены работы по благоустройству прилегающей территории.

Главный врач Областной больницы №11 Алексей Белов сообщил: «Подрядчику предстоит ещё завершить устройство модульной конструкции, внутренние работы, отопление, электрику, водоснабжение, установку сантехнических приборов и пожарную сигнализацию. Надеемся, что работы будут выполнены в установленные сроки, и ФАП будет готов к приёмке».

Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов – значимое достижение в развитии медицинской инфраструктуры сельских территорий. Благодаря этому жители имеют возможность получать качественную первичную медицинскую помощь, проходить вакцинацию, диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в комфортной обстановке, отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.