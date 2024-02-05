Мост через Туру в Тюмени обновят

В 2024 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в России построят, реконструируют и отремонтируют порядка 700 мостов и путепроводов региональной и местной дорожной сети.

«Национальный проект позволяет нам проводить масштабные работы на жизненно важных инфраструктурных сооружениях, которые обеспечивают мобильность граждан и связь между разными населенными пунктами и регионами страны», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области, в этом году в регионе будут отремонтированы два путепровода и два моста. За сезон дорожные службы отремонтируют в общей сложности почти 600 погонных метров покрытия на четырех инженерных сооружениях. Самый протяжённый из объектов – мост через реку Тура на Обходе г. Тюмени, на нем обновят покрытие на протяженности 283 пог. м. в левом направлении.

«Национальный проект позволяет нам выполнять последовательный ремонт инженерных сооружений на самой загруженной трассе Тюменской области. За два предыдущих года мы восстановили покрытие на трех путепроводах на Обходе г. Тюмени. В текущем году будет выполнен ремонт моста через Туру и двух путепроводов в районе Верхнего бора и Березняков», – сообщил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Запланирован также ремонт моста через реку Вагай в Аромашево.