​Президент поручил начать финансирование межуниверситетского кампуса в Тюмени

Президент РФ Владимир Путин поручил перейти к началу финансирования работ по кампусам второй волны отбора. Именно к ним относится проект межуниверситетского кампуса в Тюмени. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги совещания, которое провел президент по вопросу создания сети современных вузовских кампусов в России.

На территории всей страны запланировано построить 25 студенческих городков с современными учебными и жилыми корпусами, пространствами для творчества, спорта, отдыха. По словам президента, главная цель их создания – широкие возможности для гармоничного развития студентов, качественного образования, занятий наукой и даже предпринимательством, а для компаний и предприятий – получение высококвалифицированных специалистов, возможность вместе со студентами и аспирантами заниматься исследованиями и разработками, создавать технологии и востребованные конкурентные продукты.

Межуниверситетский кампус в Тюмени создается в рамках национального проекта «Наука и университеты». Весь текущий год будет идти подготовка земельного участка и проектной документации объекта. Строительство межуниверситетского кампуса планируют начать в 2025 году.

«Наш региональный штаб работает в полном соответствии с единым федеральным стандартом по созданию кампусов, четко соблюдая все сроки и контрольные точки дорожной карты проекта, подписанной правительством области и Минобрнауки России», – отметил губернатор Александр Моор.

Результатом реализации масштабного проекта станут самые современные учебные и научные лаборатории, технопарк, комфортные места для проживания и пространства для творчества и занятий спортом.