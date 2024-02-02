РЖД запустит вагоны расширенного размера в декабре 2024 года

РЖД планирует запустить новые пассажирские вагоны габарита «Т» с двухметровыми полками. Они будут шире на 30 см, а проход увеличится на пять сантиметров, ранее сообщил глава компании Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Большие вагоны появятся в декабре 2024 года.

«В настоящее время совместно с производителем продолжается разработка конструкции вагонов габарита «Т», в том числе плацкартных. Большим преимуществом вагонов габарита «Т» является улучшенная эргономика вагона: в нем будет увеличена длина спальных полок и ширина прохода», − рассказали корреспондентам siapress.ru в пресс-службе ОАО «РЖД».

Отметим, что в декабре 2023 года Федеральная пассажирская компания представила вагоны «СВ» с обновленным интерьером. Ремонт был выполнен на уже существующих вагонах.

«Главное отличие такого СВ от стандартного – вертикальное расположение мест, увеличенная ширина полок, а также концепция смежного купе, в котором два соседних помещения могут быть объединены между собой для удобства больших компаний пассажиров», − добавили в компании.

Вагоны «СВ» начали курсировать в поезде № 5/6 «Океан» сообщением Владивосток – Хабаровск. В будущем их планируется включить в составы фирменных поездов из Саратова, Челябинска, Екатеринбурга, Мурманска в Москву, и из Иваново и Вологды – в Санкт-Петербург.

В пресс-службе РЖД корреспондентам рассказали и о других изменениях, которые планируют реализовать в 2024 году. Так, АО «ФПК» продолжит закупку комфортабельных одноэтажных и двухэтажных вагонов. Увеличится количество одноэтажных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов. В них есть душевые кабины, сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла и многое другое.