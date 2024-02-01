Губернатор Тюменской области рассказал, как решился на четвертого ребенка

На большой пресс-конференции, которую провел губернатор Тюменской области Александр Моор 31 января, неоднократно поднималась тема поддержки семьи.

Глава региона отметил, что в 2024 году, который по инициативе президента России объявлен Годом семьи, запланированы разные мероприятия, в том числе – чествования многодетных семей, семей-юбиляров, которые прожили в браке много лет.

Александр Моор напомнил о мерах поддержки для многодетных семей, а также о том, что в Тюменской области достаточно стабильная экономическая обстановка, чтобы жители могли создавать семьи и заводить детей. На территории региона проживают 38 тысяч многодетных семей. Меры поддержки для семей с детьми будут дорабатываться, правительство будет анонсировать свои решения.

Глава региона высказал свою личную позицию: если семья основана на настоящих чувствах, не нужно бояться рожать детей. Губернатор, как отец четырех детей, отметил: «У нас все было по плану. Я как-то супруге говорил после рождения третьей дочки: не хватает маленького ребенка... Поэтому пошли на четвертого. Бояться не нужно. Поверьте, с точки зрения воспитания – где три, там и четыре. Это, конечно, меняет стиль жизни, но здесь вопрос приоритетов и ценностей».

Заслуженный журналист России Андрей Фатеев предложил в рамках Года семьи внимательно изучать и распространять опыт тюменских трудовых династий. Общий стаж в медиа семьи Фатеевых составляет порядка 500 лет. Губернатор поддержал эту инициативу: «Династии – прекрасная идея. Надо подумать, как нам историю с популяризацией трудовых семейных династий сделать и провести в период Года семьи. Спасибо за идею!»