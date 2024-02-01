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​Губернатор Тюменской области пригласил болельщиков на соревнования в «Жемчужину Сибири»

В Тюмени с с 9 по 18 февраля состоятся соревнования по лыжным гонкам

​Губернатор Тюменской области пригласил болельщиков на соревнования в «Жемчужину Сибири»
Фото: vk.com/aleksandr__moor

На большой пресс-коференции губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил болельщиков на соревнования по лыжным гонкам, которые пройдут в рамках Спартакиады сильнейших с 9 по 18 февраля.

Соревнования состоятся в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Как заверил губернатор, зимний стадион прошел реконструкцию и стал еще более комфортным для зрителей и спортсменов.

В спортивном комплексе под Тюменью прошел большой ремонт: для зрителей на трассах доработаны места и оборудованы переходные мостики, проведена реконструкция фасада лыжно-биатлонного стадиона. Новый зимний сезон в «Жемчужине Сибири» был открыт в начале декабря 2023 года. 340 сильнейших спортсменов России и Республики Беларусь приняли участие в соревнованиях второго этапа Кубка России по лыжным гонкам сезона 2023-2024.

Александр Моор подчеркнул, правительство Тюменской области будет и дальше поддерживать инфраструктуру спортивного центра, чтобы у российского спорта была площадка для гонок мирового уровня.

Напомним, что пресс-конференция главы региона состоялась 31 января, в ней приняли участие представители 60 федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Ответив за два часа на 30 вопросов, Александр Моор поблагодарил журналистов за сотрудничество.


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Сегодня в 17:29, просмотров: 139, комментариев: 0
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