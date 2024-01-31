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​По селам Тюменской области колесит стоматология

В Тобольском районе начала работать передвижная стоматология

​По селам Тюменской области колесит стоматология
Фото: vk.com/oblzdrav72

В Тобольском районе начал работать передвижной кабинет оказания стоматологической помощи. Комплекс поставлен за счёт средств федерального бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения». Первый выезд совершен в село Малая Зоркальцева.

«В мобильном кабинете врач проводил осмотр полости рта, диагностику, оценивал состояние зубов и дёсен, а также по экстренным показаниям удалял зубы. Передвижная стоматология используется службой по оказанию медицинской помощи жителям Тобольского района, в том числе и тем, кто проживает на отдалённых территориях с длительной сезонной изоляцией», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Напомним, что в регионе также обновляют медицинские учреждения в рамках программы модернизации первичного медицинского звена национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России. Ранее губернатор Александр Моор сообщил о начавшемся капитальном ремонте в поликлинике Сорокинской районной больницы и поликлиники Армизонской районной больницы.

«В этом году планируем провести капремонт еще 12 объектов в Тюменской области», – подчеркивал губернатор.


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31 января в 22:48, просмотров: 154, комментариев: 0
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