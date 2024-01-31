В Тюмени построят культурно-досуговый центр на месте «Космоса»

На месте молодежного театрального центра «Космос» в Тюмени построят новый культурно-досуговый центр. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции. Глава региона предложил молодежным сообществам подключиться к обсуждению будущего молодежного пространства.

Регистрация на обсуждение уже открыта. Он состоится 13 февраля.

«Чтобы создать единую концепцию и наполнение пространства, необходимы совместные усилия молодежных сообществ, создателей и зрителей. Это позволит объединить идеи и создать комфортное для разных аудиторий пространство. Мы приглашаем тебя на обсуждение дальнейшей деятельности центра. Поговорим о том, каким ты его видишь: здание, помещения, направления работы», – говорится в официальном сообществе театрального центра «Космос» в VK.

Александр Моор провел пресс-конференцию с подведения итогов 2023 года и планов на 2024 год 31 января. Губернатор рассказал о достижениях региона в сферах образования, экономики, агропромышленного комплекса, здравоохранения и других. В мероприятии приняли участие представители 60 федеральных, региональных и районных СМИ.