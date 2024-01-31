269 домов тюменского села Гусево смогут подключиться к газу

В селе Гусево Тюменского района ввели в эксплуатацию распределительный газопровод. Возможность подключиться к газу получили владельцы 269 местных домов.

В запуске объекта приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» Виктор Назаров, а также в режиме ВКС заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Александр Моор назвал событие долгожданным.

– Среди жителей на церемонии открытия была и многодетная семья Поповых – Ангелина и Роман воспитывают трех сыновей: Никиту, Федора и Тимофея. Вместе с Ангелиной и руководителями «Газпром межрегионгаз» мы зажгли символический факел. Благодаря программе догазификации, инициированной Президентом России, специалисты построили дополнительные 13 км газопровода. Теперь у жителей будет стабильное тепло, а многодетные семьи получат возможность спокойно отстраиваться, зимовать, учиться и работать, – отметил глава региона на личной странице в соцсети.