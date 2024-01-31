Тюменский Центр профилактики и реабилитации готовится стать важной для страны площадкой

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил тюменский областной Центр профилактики и реабилитации, на базе которого в 2024 году откроется стажировочная площадка по реабилитации семей с детьми, где родители страдают различными зависимостями.

Ранее глава региона поддержал предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о том, чтобы Тюменская область стала стажировочной площадкой по реабилитации подобных семей. «Будем делиться опытом с коллегами со всей России», – отметил он.

Во время посещения центра губернатор оценил готовность учреждения, материально-техническую базу, осмотрел жилой корпус и производственный цех для трудовой реабилитации, строительство которых завершилось в 2023 году.

Александр Моор также ознакомился с принципами реабилитации и ресоциализации граждан с зависимостями. Специалисты центра планируют использовать новые перспективные формы избавления от нарко- и алкозависимости, в том числе «семейную» реабилитацию.

Напомним, что Областной центр профилактики и реабилитации является ведущим в Тюменской области государственным учреждением, которое специализируется на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних по уникальным программам «Феникс» и «Ступени».