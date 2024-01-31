В Тюменской области создан тепличный комплекс для восстановления леса

В День экологии на выставке-форуме «Россия» Тюменская область представила экспозиции, посвященные достижениям в реализации национального проекта «Экология». Выставку посетила делегация из региона во главе с заместителем губернатора Ларисой Теплоуховой. В состав тюменской делегации вошли представители департамента недропользования и экологии, Госохотдепартамента и департамента лесного комплекса.

О мероприятиях по восстановлению лесных ресурсов в Тюменской области рассказала заместитель директора департамента лесного комплекса Оксана Войнова. Она сообщила, что в 2024 году лесовосстановительные работы пройдут на площади 9 200 га, в том числе на площади 2 983 га запланировано провести посадку леса.

Для восстановления леса в Тюменской области был создан тепличный комплекс по выращиванию сеянцев хвойных деревьев. В 2023 году была запущена первая очередь, где получили 230 тыс сеянцев сосны. В 2024 году введут вторую очередь, которая позволит вырастить 1,5 млн штук сеянцев.

Оксана Войнова также рассказала, какие меры для снижения риска ущерба лесному хозяйству принимаются региональным департаментом. В текущем году приобретается лесопожарная техника, вблизи населенных пунктов запланировано противопожарное обустройство земель, вдвое увеличится число видеокамер, таким образом площадь лесного фонда, охваченного системой видеонаблюдения, достигнет 8 млн га.