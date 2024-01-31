«Транснефть – Сибирь» подвела итоги реализации мероприятий в области промышленной и пожарной безопасности в 2023 году. Всего проведено свыше 3 тыс. плановых тренировок по обеспечению производственной безопасности, в том числе 2,6 тыс. учебно-тренировочных занятий (УТЗ) по устранению неисправности и оперативному реагированию, более 600 тренировок по тушению условных пожаров.

Для обеспечения готовности к действиям по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и отработки персоналом практических навыков реагирования проведено 807 проверок по обеспечению пожарной безопасности производственных объектов, 134 испытания систем противопожарной защиты.

На приобретение пожарного оборудования, инвентаря, первичных средств пожаротушения, пенообразователя, а также проведение технического обслуживания пожарных автопеноподъёмников, огнетушителей, испытания проб пенообразователей и их растворов было затрачено около 80 млн рублей.

АО «Транснефть – Сибирь» подтвердило готовность к обеспечению безопасного режима работы 40 площадочных объектов в случае чрезвычайной ситуации техногенного, антропогенного или природного характера. Специалисты предприятия подготовили паспорта безопасности на каждый производственный объект и зарегистрировали их в Главных управлениях МЧС России по субъектам РФ, где компания ведет деятельность.

Большое внимание уделяется безопасности дорожного движения. С целью профилактики нарушений правил и повышения культуры вождения на регулярной основе проводятся повторные, сезонные, специальные, предрейсовые инструктажи с водителями. В минувшем году обучение по образовательной программе по обеспечению безопасности движения прошли 553 водителя предприятия.До работников доводится актуальная информация об изменениях в дорожных условиях на маршрутах.

Обеспечивается контроль за техническим состоянием автотранспортных средств и соблюдением режима труда и отдыха водителей. Вся автомобильная техника оснащена оборудованием системы ГЛОНАСС и тахографами. В минувшем году к наградам «За безаварийное вождение» Министерства транспорта Российской Федерации было представлено 6 водителей предприятия.