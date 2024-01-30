В селе Мальково и поселке Винзили построят учебные заведения

В 2024 году в селе Мальково и рабочем поселке Винзили Тюменской области начнут строить школы. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Учебные заведения рассчитаны на 1101 ребенка каждое. Здания будут состоять из двух блоков для младшего и среднего звена, которые объединит административный блок с обеденным залом и пищеблоком, двумя спортивными залами, актовым залом, библиотекой и другими помещениями.

По такому проекту уже построена школа в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени. «Повторная привязка проекта позволяет существенно сократить сроки разработки проектной документации и сэкономить средства областного бюджета, направленные на эти цели», – отметил начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Объекты планируют возвести к концу 2025 года.

Напомним, что в 2023 году в Тюменской области открыто шесть новых школ. Три учебных заведения возведены в областной столице в рамках национального проекта «Образование».

Губернатор Александр Моор ранее сообщал, что в ближайшие два года в бюджете предусмотрели средства на проектирование и строительство 30 школ.