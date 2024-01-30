Тюменская делегация приняла участие в Дне культуры на ВДНХ

Тюменская область представила свой культурный потенциал на Дне культуры, который состоялся на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». Регион показал себя через бренд – сказку Петра Ершова «Конёк-Горбунок», рассказала глава департамента культуры Елена Майер.

На стенде региона можно услышать сказку в прочтении актёров Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова под музыкальное сопровождение гусляра, посетить «Мастерскую» филумиста Игоря Рязанцева. Также гостям предлагают массу активностей, например, пройтись по туристическому маршруту «Дорогами Конька-Горбунка».

«Путешествие будет интересным для любителей семейного отдыха. Ведь в каждом из нас живет ребенок, который верит в чудо, и, чудо обязательно случится. Я приглашаю всех убедиться в этом лично!», – отметила Елена Майер.

Тюменская делегация приняла участие в ключевом событии деловой программы – пленарной сессии «Культура: инвестиции в будущее», организованной Минкультуры РФ.

«Министр культуры Ольга Любимова подробно остановилась на достижениях культуры, модернизации и оснащении учреждений культуры, открытии кинозалов и модельных библиотек. Обсуждения спикеров затронули ряд отраслевых вопросов развития национального кинематографа и креативных индустрий. После состоялись две экспертные панели. Одна из них посвящена реставрации культурных объектов, вторая — российской индустрии кино и анимации, – рассказала директор депкультуры.