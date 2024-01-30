Тюменцы 55+ участвуют в волонтерском проекте вместе с внуками

В Тюмени в рамках Года семьи стартовал проект «А мы с внуком волонтерим!». Первое мероприятие областной семейной акции состоялось 27 января в Региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Интеллектуальную встречу «Игры с умом» организовали активисты 55+. Поучаствовать в мероприятии пришли «серебряные» тюменцы, их дети, внуки и даже правнуки.

Для семей провели комплекс полезных тренировок, направленных на активизацию интеллектуальных способностей, развитие креативности и ассоциативного мышления. Различные нейропсихологические упражнения, подготовленные для гостей, способствовали совершенствованию памяти, речи, вниманию и снижению утомляемости. На мероприятии семьи играли в настольные игры, а также танцевали вместе с волонтерами под зажигательную музыку.

Командное общение получилось по настоящему душевным и насыщенным, отмечают организаторы семейной встречи: «Наша команда получила очень тёплые впечатления. Благодарим участников за вовлечённость и такой живой отклик. Мы здорово поиграли, пообщались, а дети были в восторге от совместных настольных игр со своими старшими».

Акция «А мы с внуком волонтерим!» будет длиться весь 2024 год. Региональный центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации приглашает всех желающих принять участие в интеллектуальных и веселых семейных встречах.