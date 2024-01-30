В России впервые запущено производство блендера SBF-620

Тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического приборостроения компании «Шлюмберже» впервые в России запустил производство блендера SBF-620. Это уникальная установка, применение которой позволяет существенно снизить объемы дефицитных материалов, используемых для гидроразрыва пласта, при добыче углеводородов на сложных месторождениях.

Блендер SBF-620 позволяет значительно повысить экономическую эффективность добычи запасов углеводородов, а, кроме того, минимизирует негативные экологические последствия.

«Раньше такое оборудование завозилось из США. Сейчас, в силу введенных ограничений, оно недоступно. Но благодаря компании «Шлюмберже» технология стала отечественной. Уверен, что она будет пользоваться спросом», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественной церемонии запуска нового оборудования в серийное производство.

Специалисты российского подразделения компании «Шлюмберже» в Тюмени менее чем за год разработали полностью отечественную технологию. По словам президента компании в России Шерифа Шохди, это было бы невозможно без большой поддержки, которую оказывают губернатор и правительство Тюменской области.

При запуске производства на заводе дополнительно было создано 50 рабочих мест. Затраты компании на реализацию проекта за три года составили около 400 млн рублей. В Тюмени планируется производить до четырех установок в год, сообщил губернатор.