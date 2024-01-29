Тюменские власти готовятся расселять дома, признанные аварийными с 2017 года

Правительство Тюменской области формирует новую программу расселения, в которую войдут дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Об этом рассказал начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов:

«Мы понимаем, что жильё признаётся аварийным в постоянном режиме. Это непрерывный процесс, потому что дома отслуживают свой срок и по ним принимаются определённые решения. Поэтому сейчас в регионе идёт работа над формированием очередной региональной адресной программы по расселению аварийного жилья, в которую войдёт порядка 110 тысяч квадратных метров жилья».

Напомним, что в 2023 году в Тюменской области был расселен 131 аварийный дом – 35,25 тысячи «квадратов». В них проживали 2 172 человека.

«Переселение граждан из аварийного жилья проходит по различным программам и проектам. В том числе большой объём этой работы позволяет выполнить национальный проект "Жильё и городская среда"», – отметили в Главном управлении строительства.

Свой вклад вносят застройщики, которые расселили 25 аварийных домов в рамках договоров о развитии застроенных территорий и о комплексном развитии территорий жилой застройки. «В дальнейшем это новое направление будет развиваться ещё активнее», – подчеркнули в ведомстве.