Размер маткапитала в России вырастет до 833 тысяч рублей с февраля

В России с 1 февраля проиндексируют материнский капитал на 7,42%. За первого ребенка матери будут получать 630 400 рублей, за второго - 833 000 рублей. По сообщению Минтруда, размер маткапитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тыс. рублей, на второго – на 57,4 тыс. рублей.

Также с 1 февраля на 7,4% проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций. Увеличение выплат затронет свыше 20 млн граждан, отметил ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Маткапитал направлен на поддержку российских семей. Изначально выплаты получали женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 года маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка.

Материнский капитал индексируется ежегодно 1 февраля. Сумма корректируется с учетом инфляции, зафиксированной по итогам прошедшего года.