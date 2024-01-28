Тюменские ученые научились получать серебро из отходов картофеля

Специалисты Тюменского медицинского университета (ТМУ) разработали новый способ получения наночастиц серебра, использовав для синтеза отходы белого картофеля. Об этом сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Наночастицы серебра, полученные из кожуры картофеля, могут быть использованы для производства лекарственных препаратов. Низкая себестоимость позволит применять их также в сельском хозяйстве для защиты растений от грибковых и бактериальных заболеваний.

Как объясняют специалисты, наночастицы металлов, серебра в том числе, можно получить тремя способами: химическим, физическим и биологическим. Первые два требуют больших энергозатрат, значительных средств и наносят ущерб окружающей среде. Более экономичный и экологически безопасный способ наращивания производства наночастиц – биосинтез, считают ученые университета.

Для биосинтеза наночастиц могут быть использованы отходы сельского хозяйства, в частности картофеля, который является одним из наиболее доступных источников отходов, так как выращивается повсеместно и в больших объемах.

Совместно со специалистами из Азербайджана, Китая и Турции учеными ТМУ предложен метод синтеза наночастиц серебра из отходов картофелеводства. Результаты исследования подтверждают перспективность такого метода. Полученный продукт протестирован на обладание необходимыми механическими, структурными и терапевтическими свойствами.