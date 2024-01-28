Многодетные семьи Тюменской области встречали огонь семейного очага

В Тюмень доставили огонь семейного очага «Сердце России», который зажгли в Москве на выставке «Россия».

Церемония зажжения семейного очага состоялась 23 января в рамках Всероссийского форума «Родные – Любимые», сообщает департамент социального развития Тюменской области. Многодетная семья Михаила и Екатерины Терентьевых привезла лампаду с огнем из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии.

Семья Александра Худи и Илоны Окотэтто из Ямало-Ненецкого автономного округа принимала участие в церемонии. Они привезли огонь в Салехард, а 24 января из Салехарда огонь прибыл в Тюмень в сопровождении руководителя представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Андрея Коваля.

В передаче огня участвовали вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин, семьи Любенко из Тюмени и Рыбины из Тюменского района. Лампада с огнем отправится на хранение в Региональный центр «Семья».

Представители Свердловской, Челябинской и Курганской областей также приняли огонь «Сердце России» в аэропорту Рощино. Пламя от семейного очага распространят по всем регионам страны.