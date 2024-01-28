Тюменская область готовит к запуску проект «Экономика данных»

В 2024 году национальный проект «Цифровая экономика», который реализуется в Тюменской области с 2019 года, вступает в завершающую стадию. Директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов на пресс-конференции по итогам цифровизации региона рассказал, какие результаты достигнуты в области на данный момент.

Проект реализуется по пяти направлениям. В рамках проекта «Информационная инфраструктура» и федеральной программы устранения цифрового неравенства, с 2019 года 588 малых населенных пункта обеспечили доступом к беспроводному интернету и сотовой связи стандартов LTE/4G. В 2024 году будет установлена еще 21 базовая станция.

Жителям региона в полном объеме доступно получение всех массовых социально значимых услуг в электронном виде. Это стало возможным благодаря выполнению проекта «Цифровое государственное управление». В 2023 году доля онлайн-заявлений составила 52 %.

В 2023 году зафиксировано порядка 50 млн кибератак на региональные информационные системы и сервисы, ни одна из которых не была успешной, благодаря мерам, отраженным в проекте «Информационная безопасность». Также в области идет импортозамещение программных продуктов и средств, используемых в региональном управлении. На свободно распространяемых или отечественных программных продуктах построены все региональные социально значимые информационные системы.

В 2023 году главным направлением проекта «Цифровые технологии» стали технологии искусственного интеллекта. В Тюменской области реализуется ряд значимых проектов с использованием ИИ. Например, диалоговая нейросетевая система «Виртуальный консультант 72» помогает получить госуслуги, записаться на прием к врачу и получить консультацию по другим вопросам, а врачи 19 тюменских поликлиник пользуются системой поддержки принятия врачебных решений на базе ИИ. Проект также включает в себя реализацию мер поддержки региональных ИТ-компаний. Налоговые льготы и иные преференции продолжат действовать в 2024 году.

Цель мероприятий проекта «Кадры для цифровой экономики» – подготовить будущих специалистов для ИТ-отрасли. В 2023 году более 3800 человек прошли обучение цифровой грамотности, компетенциям и технологиям. Для школьников работает 76 классов сети Центра робототехники и АСУ Тюменской области.

К концу 2024 года в Тюменской области национальный проект «Цифровая экономика» будет реализован в полном объеме. В 2025 году его сменит новый проект, рассчитанный до 2030 года, «Экономика данных», главной целью которого станет управление на основе данных.