Тюменцу после сильной простуды потребовалась пересадка сердца

В Областной клинической больнице №1 Тюмени провели успешную операцию по трансплантации сердца. Это уже седьмая трансплантация, проведенная тюменскими врачами, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Операция была сделана 45-летнему мужчине, у которого обычная острая респираторная инфекция дала тяжелое осложнение на сердце. Тюменец отправился в командировку на остров Таймыр, где попал под дождь и сильно простыл. Спустя некоторое время он выздоровел, но его не прекращала мучать сильная одышка. Как оказалось, у мужчины развилось серьезное заболевание сердца, при котором сердечная мышца увеличивается в размере и ослабевает. Заболевание привело к сердечной недостаточности.

После обследования врачи ОКБ №1 в срочном порядке поставили пациента в лист ожидания на операцию по трансплантации сердца. Когда стало известно о наличии донорского органа, медики действовали оперативно – на подготовку к серьезному хирургическому вмешательству у них было не более шести часов.

«На положительный исход с высокопрофессиональной точностью сработала большая кардиохирургическая бригада. Задействовано было порядка 15 человек. Операция прошла в штатном режиме, без осложнений. Длилась около 5 часов», – рассказал заведующий кардиохирургическим отделением Никита Стогний.

После успешно проведенной трансплантации пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.