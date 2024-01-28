3 и 4 февраля в Тюменском БДТ покажут спектакли для слабовидящих зрителей

В театрах Тюменской области адаптируют спектакли для слабовидящих зрителей. Адаптация реализуется благодаря программе поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Как сообщают в региональном департаменте культуры, в 2023 году Тюменский Большой драматический театр выиграл грант на организацию тифлокомментирования в трех спектаклях: «Восемь женщин», «Стасик, играй!» и «Бесприданница».

Зрители с инвалидностью по зрению могут представить то, что происходит на сцене благодаря словесным описаниям. Гостям выдают звуковую гарнитуру, через которую они слышат голос тифлокомментатора. Чтобы работа комментатора не мешала, а помогала смотреть спектакль, создан специальный сценарий.

Ближайшие спектакли с тифлокомментированием зрители смогут посетить 3 и 4 февраля. В Тюменском драматическом театре покажут адаптированные постановки «Бесприданница» и «Стасик, играй!». На них приглашены представители регионального отделения Всероссийского общества слепых и общественной организации «САБР», а также все желающие.

В 2024 году Тюменское концертно-театральное объединение планирует заявить на грантовый конкурс четыре постановки в Тобольском драматическом театре и Тюменском театре кукол.