Предприниматели могут получить услуги Тюменского Технопарка в формате «одного окна»

Тюменский Технопарк оказывает содействие предприятиям, которым требуется повысить эффективность производственных процессов и реализовать продукцию. Компании могут получить поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Отбор заявок ведется в Региональном центре инжиниринга Тюменского Технопарка.

В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области сообщают, что в РЦИ возможно получить софинансирование некоторых услуг. Так, в 2024 году предприятиям оказывается поддержка при патентовании и регистрации товарного знака, в маркетинговых услугах, в разработке программ модернизации производства, сертификации продукции, цифровизации бизнес-процессов, повышении производительности труда, в финансовом или управленческом аудите.

Обратиться за помощью могут малые или средние предприятия, осуществляющее деятельность на территории Тюменской области в сфере промышленного или сельскохозяйственного производства. В Технопарке им окажут услуги в формате «одного окна».

«Даже если вам непонятен характер наших услуг или, возможно, вы не знаете обо всех мерах господдержки, которыми можете воспользоваться, мы вас проконсультируем, – рассказала руководитель направления по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства Мария Радион.– Приехав на ваше предприятие и проведя краткую диагностику, мы подскажем, какие меры господдержки для вас подходят и наиболее актуальны. И проработаем совместно возможный путь взаимодействия с Тюменским Технопарком и другими учреждениями господдержки».