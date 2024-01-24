Детская библиотека имени Лагунова откроется в Тюмени 12 февраля

Детская библиотека имени К. Лагунова откроется в Тюмени 12 февраля после капитального ремонта. Филиал Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева полностью обновили к 100-летнему юбилею писателя Константина Яковлевича Лагунова, имя которого носит библиотека.

Специально для нее был создан дизайн-проект, основанный на произведении писателя «Городок на бугре». Помещение площадью 621 кв. м, в котором библиотека располагалась более 50 лет, полностью обновили: реконструировали фасад, входную группу, заменили системы коммуникации, отремонтировали читальные залы.

Помимо капремонта в учреждении культуры провели комплексное оснащение. В библиотеке появились современная техника и мультимедийное оборудование, налажена автоматизированная система обслуживания читателей, фонд пополнен новой литературой.

Напомним, что в 2023 году благодаря нацпроекту «Культура» в Тюменской области по модельному стандарту модернизировали пять библиотек. «Сегодня библиотеки превращаются в многофункциональные интеллектуальные образовательные центры с комфортным пространством, открытыми фондами, современными технологиями и равным доступом к знаниям», – отметила директор регионального департамента культуры Елена Майер.