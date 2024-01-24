В Тюмени собрались лучшие легкоатлеты региона

В Тюмени впервые состоялись чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по легкой атлетике в помещении. 23 и 24 января спортсмены встретились в Легкоатлетическом манеже, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В соревнованиях приняли участие порядка 260 спортсменов из Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областей, а также из ХМАО и ЯНАО. Атлеты выступили в нескольких дисциплинах: многоборье, бег от 60 до 3000 метров, эстафетный бег, прыжки в длину, высоту, с шестом, тройной прыжок, толкание ядра.

Поболеть за спортсменов мог любой желающий.

Исполнительный директор федерации легкой атлетики Тюменской области Максим Важенин отметил: «Мы постарались, чтобы состязания среди взрослых прошли в Тюмени. Юные ребята уже выступили в Челябинске на прошлой неделе. 16 лет подряд данные зрелищные турниры проводились только в Челябинской области, а теперь очередь принять старты выпала Тюменскому региону. В первенстве примет участие молодежь до 23 лет, а в чемпионате посоревнуются мужчины и женщины старше. Надеемся, что эти старты в нашем городе станут традиционными».