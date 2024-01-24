На ремонт Дома культуры в Аромашево направят 200 млн рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема граждан дал поручение отремонтировать районный Дом культуры в селе Аромашево. С такой просьбой к главе региона обратилась Татьяна Гамза. Учреждение культуры работает в селе с 1984 года, но капитальный ремонт за 40 лет эксплуатации в здании ни разу не проводился.

По поручению губернатора на восстановление Дома культуры выделено более 200 млн рублей. Будет отремонтирован фасад, сделаны внутренняя и наружная отделки здания, благоустроена территория, увеличится количество посадочных мест в концертном зале. Ремонтные работы завершатся до конца 2026 года.

От жительницы Армизонского района Сауле Кабдулмановой поступила просьба о газификации деревни Новорямовой. Губернатор заверил, что населенный пункт будет газифицирован до конца текущего года. Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин уточнил, что жительница деревни может воспользоваться субсидией в размере 130 тысяч рублей на внутридомовую газификацию. Такая мера поддержки доступна для граждан 48 льготных категорий.

Также по решению главы региона многодетная семья участника специальной военной операции из Ярковского района получит материальную помощь на завершение строительства дома.