Президент РФ подписал указ о мерах поддержки многодетным семьям

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Он закрепил статус многодетных семей. Документ опубликовали на сайте официальных правовых актов.

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», − сообщают в указе.

Меры соцподдержки многодетным семьям будут осуществляться до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или же 23 − при условии его обучения в очной форме.

Кроме того, президент поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, и обеспечить ведение банка данных о таких семьях.