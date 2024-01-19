На форум «Родные – Любимые» отправились педагоги из Тобольска

Делегация Тюменской области принимает участие во Всероссийском форуме «Родные – Любимые», открывающем Год семьи в России. Он проходит 19 января на площадке Международной выставки «Россия». Регион представляют семь членов тобольской педагогической династии Занкиевых. Трем поколениям семьи предстоит также выступить в конкурсе, который состоится в рамках форума.

В течение 2024 года пройдут различные мероприятия, посвященные Году семьи в России. Также будет разработан стратегический документ в части демографической и семейной политики до 2030 года. В результате реализации плана в обществе должна быть сформирована поддержка крепкой семьи как наиболее важной ценности. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что для этого делают в регионе.

В Тюменской области в дополнение к федеральным мерам поддержки семей с детьми действуют еще 16 региональных, которые реализуются в рамках национального проекта «Демография». Почти 1,5 млрд рублей в 2023 году из областного бюджета выделено на региональный маткапитал на первенца, а также третьего и последующих детей. Порядка 15 тысяч семей региона получили такую поддержку.

«Результат налицо. Население Тюменской области растет, в несколько раз увеличилось количество многодетных семей! Сейчас их свыше 38 тысяч», – отметил губернатор.

Он также сообщил, что для предоставления еще более эффективной помощи многодетным семьям в региональном правительстве обсуждается постепенный переход к прогрессивному принципу поддержки «Плюс ребенок – плюс ресурс».