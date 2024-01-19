Тюменцы соберутся на зимнем фестивале ГТО

В Тюменской области с 20 января начинается проведение Зимних фестивалей Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». В этот день в муниципалитетах региона пройдут пять физкультурных праздников.

Фестиваль ГТО среди взрослого населения Вагайского района состоится на базе Вагайского центра спорта и творчества. Участники фестивалей в Голышмановском городском округе и Ярковском районе выступят в зачет Спартакиад трудовых коллективов. Жители Тобольска соберутся на Зимний фестиваль в школе № 16 имени В.П. Неймышева. 20 и 21 января в селах Ишимского района Стрехнино и Плешково пройдут фестивали ГТО среди школьников и взрослого населения муниципалитета.

Как сообщают в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования, в этом году особое внимание уделено силовым нормативам. Основными испытаниями в программе фестивалей станут: отжимания от пола, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на перекладине, прыжок в длину с места, рывок гири.

Лучшие участники муниципальных этапов смогут принять участие в региональном этапе Зимнего фестиваля ГТО в середине февраля. В свою очередь, показавшие наивысшие результаты смогут войти в состав сборной команды Тюменской области и выступить на Всероссийских играх ГТО.