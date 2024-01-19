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​Тюменская область начинает готовиться к пожароопасному периоду

Численность противопожарной службы Тюменской области нарастят

​Тюменская область начинает готовиться к пожароопасному периоду
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени состоялось пленарное заседание Межрегионального сбора по подведению итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Уральском федеральном округе.

В заседании приняли участие полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и заместитель министра России по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский. Они оценили итоги работы округа за 2023 год и планы регионов на текущий год.

Владимир Якушев подчеркнул, что уже сейчас в регионах УФО необходимо начинать работу по подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду.

Как отметил губернатор Александр Моор, в Тюменской области между органами всех уровней государственной власти и спасательными службами налажено четкое взаимодействие, что позволяет обеспечивать надлежащий уровень готовности ко всем возможным чрезвычайным ситуациям.

«Мы продолжаем наращивать численность личного состава Противопожарной службы Тюменской области. Понимаем риски для тюменской агломерации из-за плотности застройки, также есть и удаленные населенные пункты, недостаточно прикрытые. Часть решений мы уже приняли, к началу пожароопасного сезона поставим необходимую технику, все остальные вещи, связанные со строительством постов, сделаем в летний период», – сказал губернатор.

Также в рамках пленарного заседания состоялись награждение победителей межрегионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» и передача новых спецмашин представителям МЧС Тюменской области.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 170, комментариев: 0
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