В пожарные части Тюменской области поступила новая техника

В пожарные части Тюменской области поступила новая пожарно-спасательная техника. Ключи от современных спецмашин вручил представителям МЧС области губернатор Александр Моор.

Глава региона поблагодарил федеральное ведомство за работу по оснащению пожарных формирований на территории Тюменской области техникой и передал спасателям ключи от десяти автоцистерн и двух автолестниц.

Автоцистерны на базе автомобилей КамАЗ встанут на боевое дежурство в пожарных формированиях Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов. Автолестницы с высотой подъёма до 30 и 52 метров предназначены для Тюмени. «Город «растёт» вверх, поэтому такая техника нужна», – пояснил губернатор.

«Благодаря МЧС наши пожарные части постоянно оснащаются новыми образцами техники. Это важно, ведь пожарные и спасатели всегда должны быть в боевой готовности. Они одними из первых оказываются на месте возгораний, ДТП, стихийных бедствий и техногенных аварий», – отметил глава региона.

Напомним, что в 2023 году на вооружение службы МЧС Тюменской области было поставлено 42 единицы пожарно-спасательной техники, в частности, автоцистерны тяжелого класса, бортовой автомобиль «Урал», лестница с высотой подъема до 30 метров, пассажирский автобус, специальная пожарная экспертно-криминалистическая лаборатория и катер.