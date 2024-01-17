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​На развитие сельских ДК в Тюменской области направят более полумиллиона

В Тюменской области стартовал прием заявок на конкурс сельских учреждений культуры

​На развитие сельских ДК в Тюменской области направят более полумиллиона
Фото: vk.com/depculture

В Тюменской области стартовал прием заявок на конкурс учреждений культуры сельских поселений и работников культуры. Конкурс организуется в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

14 сельских учреждений культуры и 15 работников культуры Тюменской области по итогам конкурсного отбора смогут рассчитывать на грантовую поддержку. Победившие муниципальные учреждения получат по 516 тысяч рублей, а их лучшие сотрудники – по 50 тысяч рублей.

«Надеюсь, финансирование станет для работников дополнительным стимулом к реализации новых идей и привлекательных культурных проектов», – отметила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Жюри будет оценивать художественный уровень проводимых конкурсантами культурных и просветительских мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в фестивалях различных уровней, активность в медиа и другие критерии работы. Заявки принимаются до 1 февраля на портале grant.72to.ru.

Конкурс учреждений культуры сельских поселений и их работников проводится с 2013 года, и ежегодно в заявочной кампании участвуют до 90 конкурсантов. За это время денежное поощрение на общую сумму почти 35 млн рублей получили 131 учреждение и 148 сотрудников.


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17 января в 19:31, просмотров: 270, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
17 января в 21:35
Всего?

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