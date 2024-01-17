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​17 тюменских НКО получат президентские гранты

Координационный комитет Фонда президентских грантов подвел итоги первого конкурса 2024 года

​17 тюменских НКО получат президентские гранты
Фото: admtyumen.ru

Координационный комитет Фонда президентских грантов подвел итоги первого конкурса 2024 года, заявки на который принимались осенью 2023 года. Всего в фонд поступило 10 827 общественных инициатив из 88 регионов.

Департамент социального развития Тюменской области сообщает, что в число победителей вошли 17 некоммерческих организаций региона. Среди них восемь проектов от организаций, работающих в Тюмени, три проекта – из Ишима, два проекта – из Ялуторовска, по одному проекту из Тобольска, Тюменского района, Нижней Тавды и Упорово.

НКО получат более 23,7 млн рублей на реализацию социально значимых проектов. Размер грантов, выделенных тюменским некоммерческим организациям, составит от почти 500 тысяч до 6,3 млн рублей.

Самую большую сумму (грант 6,3 млн рублей) получит Фонд развития творчества «Жизнь и дело» на реализацию проекта «Кинопедагогика: VII Международный форум, программа обучения, VII Всероссийский конкурс «Лучший кинопедагог».

Грант в размере более 2,3 млн рублей получит Федерация гандбола Тюменской области на проект «Нейромяч: программа укрепления внутрисемейных отношений».

2,1 млн рублей получит Областной поисковый центр имени Артура Ольховского на реализацию комплексной программы «Сохраняя память».

С 1 февраля Фонд президентских грантов начнет принимать заявки на второй конкурс 2024 года.


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17 января в 19:27, просмотров: 243, комментариев: 0
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