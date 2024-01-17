Новое паллиативное отделение начало работать в Ялуторовске

В Областной больнице №23 открылось паллиативное отделение, где пациентам, страдающим неизлечимыми заболеваниями, будут оказывать всестороннюю помощь. Лечение в отделении назначается по медицинским показаниям с учетом тяжести, функционального состояния и прогноза основного заболевания, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Палаты нового отделения оборудованы всем необходимым для улучшения качества жизни пациентов. Здесь предусмотрены функциональные кровати с противопролежневыми матрацами, к каждой из них подведён стационарный кислород. Отделение оснащено вертикализаторами, каталками для принятия душа, подъёмниками, санузлами, креслами с санитарным оснащением, кислородными концентраторами.

Главный врач ОБ № 23 Наталья Оконечникова сообщила: «В паллиативное отделение принимаем пациентов после травм, с неизлечимыми заболеваниями, чтобы уменьшить выраженность симптомов и обеспечить человеку комфортные условия жизни».

Отделение рассчитано на 10 пациентов. В нем создана благоприятная атмосфера, чтобы пациенты с неизлечимыми прогрессирующими терапевтическими, неврологическими, травматологическими, онкологическими заболеваниями чувствовали себя комфортно и получали необходимую помощь в круглосуточном режиме.