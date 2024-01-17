Тюменский киберпатруль проведет акцию по блокировке плохих сайтов

В Тюменской области активно ведется работа по выявлению интернет-ресурсов, содержащих противоправный контент. Сотрудники Областного центра профилактики и реабилитации за 2023 год выявили более 900 сайтов с пропагандой наркотиков, информацией о дистанционной продаже алкоголя, табачной продукции, пропагандой суицида и экстремизма.

Проект «Киберпатруль Тюменской области» реализуется в регионе на протяжении нескольких лет, напомнили в департаменте социального развития региона. За прошедший год в рамках проекта организовано 18 акций по поиску противоправного контента. Все ссылки на противоправные сайты передаются в компетентные органы, в настоящее время почти половина из выявленных ресурсов закрыта.

Эта работа проводится специалистами Областного центра профилактики и реабилитации при участии киберволонтеров из всех городов и районов Тюменской области. Как сообщила заведующая организационно-методическим отделом центра Галина Созыкина, киберволонтеры первоначально проходят обучение и после этого при помощи специалистов участвуют в акциях по поиску опасных интернет-ресурсов.

С 22 по 26 января 2024 года пройдет акция по поиску и блокировке интернет-сайтов, содержащих запрещенный контент экстремистской направленности. Волонтеры, желающие присоединиться к важной социально значимой работе, могут пройти регистрацию на общероссийском добровольческом сайте «Добро.ру».