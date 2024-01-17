В России выросла заболеваемость коклюшем из-за миграции и антипрививочников

В России отмечают всплеск заболеваемости коклюшем. Если за весь 2022 год было выявлено 3,1 тыс случаев, то за десять месяцев 2023 года − 27,8 тыс. Врачи объясняют рост заболеваемости неконтролируемыми миграционными потоками и мощной пропагандой антипрививочников, сообщает «Коммерсант».

«Рост заболеваемости коклюшем в России может быть связан с полной отменой в 2023 году профилактических и противоэпидемических мероприятий, введенных ранее для ограничения распространения COVID-19», − рассказали в издании со ссылкой на представителей Минздрава РФ.

Между тем профессиональный сервис «Справочник врача» представил результаты опроса на эту тему. Так, 24,5% респондентов оценили ситуацию в своем регионе по коклюшу как напряженную. 40% опрошенных отметили, что среди их пациентов нет заболевших инфекцией.

Подчеркнем, что типичным признаком классического коклюша являются повторяющиеся приступы спазматического кашля. Обычно на фоне общего удовлетворительного состояния, легкого насморка и небольших подъемов температуры тела появляется сухой кашель. На протяжении двух недель он постепенно усиливается, напомнили в Роспотребнадзоре.

Ранее в siapress.ruинфекционист рассказал, как распознать коклюш и чем он опасен.